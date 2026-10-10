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Mansur Yavaş ile ilgili iddia gündem oldu! Açıklama geldi

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni bir partiye katılacağı iddiası gündem oldu. Söz konusu iddiayla ilgili açıklama geldi.

Mansur Yavaş ile ilgili iddia gündem oldu! Açıklama geldi
Recep Demircan

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız şekilde devam etme kararı almıştı. Yavaş'ın başka partilere geçeceği iddiası gündem oldu. ABB'nin basın merkezi tarafından bir açıklama yayınlandı.

ABB'DEN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddialar defalarca yalanlanmasına rağmen ısrarla gündeme getirilmeye devam edilmektedir.

Her gün bir başka siyasi parti üzerinden ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Mansur Yavaş ile ilgili iddia gündem oldu! Açıklama geldi 1

"TAVRI SON DERECE AÇIKTIR"

Sayın Mansur Yavaş’ın bu konudaki tavrı son derece açıktır. Daha önce de ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye duyduğu güvenin korunması, her şeyden önce seçmenin iradesine gösterilen saygıyla mümkündür.

'Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur' sözleri ise Sayın Mansur Yavaş’ın bu konudaki duruşunun en açık ifadesidir.

Mansur Yavaş ile ilgili iddia gündem oldu! Açıklama geldi 2

Kamuoyunun, ısrarla tekrarlanan ve gerçeği yansıtmayan bu iddialara itibar etmemesini rica ederiz."

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş
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