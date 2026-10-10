HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Kallas: "Rusya üzerindeki baskıyı hafifletmenin zamanı değil"

AvrupaA Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya üzerindeki baskıyı hafifletmenin zamanı olmadığını belirterek, "AB, Rusya'nın savaş kapasitesini hedef alan en kapsamlı yaptırım paketini onaylamayı planlıyor" dedi.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas: "Rusya üzerindeki baskıyı hafifletmenin zamanı değil"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın son iki günde düzenlediği saldırılarda 80'den fazla Ukraynalı sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas: "Rusya üzerindeki baskıyı hafifletmenin zamanı değil" 1

AB'DEN RUSYA AÇIKLAMASI: "ZAMANI DEĞİL"

Rusya'nın AB üyesi ülkeler ve NATO müttefiklerine yönelik ‘hibrit’ saldırılarını da artırdığını vurgulayan Kallas, “Rus dizeline uygulanan yaptırımların askıya alınması, Moskova'ya savaşı sürdürmesi için daha fazla gelir sağlıyor. Rusya üzerindeki baskıyı hafifletmenin zamanı değil ve Avrupa bunu yapmayacak” ifadelerini kullandı.

Kallas, AB dışişleri bakanlarının 12 Ekim'de savaşın başlangıcından itibaren Rusya'nın savaş kapasitesini hedef alan en kapsamlı yaptırım paketini onaylamayı planladığını kaydetti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yem kırma makinesine düşüp öldüYem kırma makinesine düşüp öldü
Motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada; 2 yaralıMotosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada; 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.