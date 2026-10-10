AB Yüksek Temsilcisi Kallas: "Rusya üzerindeki baskıyı hafifletmenin zamanı değil"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın son iki günde düzenlediği saldırılarda 80'den fazla Ukraynalı sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AB'DEN RUSYA AÇIKLAMASI: "ZAMANI DEĞİL"

Rusya'nın AB üyesi ülkeler ve NATO müttefiklerine yönelik ‘hibrit’ saldırılarını da artırdığını vurgulayan Kallas, “Rus dizeline uygulanan yaptırımların askıya alınması, Moskova'ya savaşı sürdürmesi için daha fazla gelir sağlıyor. Rusya üzerindeki baskıyı hafifletmenin zamanı değil ve Avrupa bunu yapmayacak” ifadelerini kullandı.

Kallas, AB dışişleri bakanlarının 12 Ekim'de savaşın başlangıcından itibaren Rusya'nın savaş kapasitesini hedef alan en kapsamlı yaptırım paketini onaylamayı planladığını kaydetti.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır