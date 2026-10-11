Antalya'da facia! Bariyerleri aşan araç uçuruma uçtu: 2 ölü

Kaza, saat 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Doyran Mahallesi Salkıkent Caddesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Cemal Oktay (67) yönetimindeki 07 NAP 43 plakalı hafif ticari araç, Saklıkent'ten Antalya şehir merkezi yönüne doğru seyir halindeyken Aşağıin mevkisindeki virajda kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki bariyerleri aşan araç, yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak aşağı düşen hafif ticari araç, kazanın şiddetiyle hurdaya döndü.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kazayı fark eden diğer araçlardaki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Uçuruma inen ekipler, araçta bulunan kişilere ulaşmak için çalışma başlattı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, aracın sürücüsü Cemal Oktay (67) ile Şükrü Fidan'ın (62) yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kazada araçta bulunan Bedriye C.O., Leyla T., Berivan O. ve Furkan isimli genç ise yaralandı.

YARALILAR YARIM SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

AFAD ve itfaiye ekipleri, uçuruma yuvarlanan araçtaki yaralıları bulundukları yerden çıkarmak için çalışma yürüttü.

Yaklaşık yarım saat süren kurtarma operasyonunun ardından 4 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde hazır bekletilen ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Cemal Oktay ve Şükrü Fidan'ın cenazeleri, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazanın meydana geliş nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır