HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya'da facia! Bariyerleri aşan araç uçuruma uçtu: 2 ölü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Saklıkent'ten şehir merkezine doğru ilerleyen hafif ticari araç, virajı alamayarak bariyerleri aştı ve yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Antalya'da facia! Bariyerleri aşan araç uçuruma uçtu: 2 ölü

Kaza, saat 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Doyran Mahallesi Salkıkent Caddesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Cemal Oktay (67) yönetimindeki 07 NAP 43 plakalı hafif ticari araç, Saklıkent'ten Antalya şehir merkezi yönüne doğru seyir halindeyken Aşağıin mevkisindeki virajda kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki bariyerleri aşan araç, yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak aşağı düşen hafif ticari araç, kazanın şiddetiyle hurdaya döndü.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kazayı fark eden diğer araçlardaki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Uçuruma inen ekipler, araçta bulunan kişilere ulaşmak için çalışma başlattı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, aracın sürücüsü Cemal Oktay (67) ile Şükrü Fidan'ın (62) yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kazada araçta bulunan Bedriye C.O., Leyla T., Berivan O. ve Furkan isimli genç ise yaralandı.

YARALILAR YARIM SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

AFAD ve itfaiye ekipleri, uçuruma yuvarlanan araçtaki yaralıları bulundukları yerden çıkarmak için çalışma yürüttü.

Yaklaşık yarım saat süren kurtarma operasyonunun ardından 4 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde hazır bekletilen ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Cemal Oktay ve Şükrü Fidan'ın cenazeleri, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazanın meydana geliş nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: İstanbul! Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandıYer: İstanbul! Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
14 yaşındaki çocuğun ölümünde yapay zeka detayı!14 yaşındaki çocuğun ölümünde yapay zeka detayı!

Anahtar Kelimeler:
Antakya kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1000'den fazla vatandaş hastaneye başvurdu! 'Suyu kaynatarak için' uyarısı

1000'den fazla vatandaş hastaneye başvurdu! 'Suyu kaynatarak için' uyarısı

Trump 'korkunç' olarak niteledi! Adım adım yeni savaşa... Havalimanı vuruldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trump 'korkunç' olarak niteledi! Adım adım yeni savaşa... Havalimanı vuruldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bombayı canlı yayında patlattı: Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelebilir! Takımını bile açıkladı

Bombayı canlı yayında patlattı: Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelebilir! Takımını bile açıkladı

“Mahrem konular” diyerek o iddiaları yalanladı: “Olaydan bir gün önce...”

“Mahrem konular” diyerek o iddiaları yalanladı: “Olaydan bir gün önce...”

Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var

Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var

Hesaplar tek tek inceleniyor! Milyarlarca lira paraya bloke kondu, yurt dışı çıkış yasağı uygulandı

Hesaplar tek tek inceleniyor! Milyarlarca lira paraya bloke kondu, yurt dışı çıkış yasağı uygulandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.