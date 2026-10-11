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Yer: İstanbul! Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

İstanbul'da seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. kiplerin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Yer: İstanbul! Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Yangın, saat 21.00 sıralarında Eyüpsultan Basmacı Abdi Efendi Sokak’ta çıktı. Seyir halindeki hafif ticari aracından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanların çıktığını gören sürücü aracı durdurdu. Sürücünün inmesinin ardından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yer: İstanbul! Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı 1

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekiplerin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alev alev yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yer: İstanbul! Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Eyüpsultan
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