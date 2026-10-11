Tokat'ta 3 bin kişi hastaneye başvurdu: Okullar tatil edildi

Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle hastanelere yapılan başvuruların artması üzerine eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Tokat Valiliği, kent merkezindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında 12 Ekim Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 2 bin 914'e ulaşırken, 18 çocuğun hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Valilik, inceleme sonuçları açıklanana kadar şebeke suyunun içilmemesi ve yemek hazırlığında kullanılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

TOKAT'TA OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Tokat'ta 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren çok sayıda kişinin benzer sağlık şikâyetleriyle hastanelere başvurması üzerine Valilik harekete geçti.

Kent genelinde yaşanan gelişmelerin ardından okullarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışmaları yapılmasına karar verildi.

Tokat Valiliği, çalışmaların daha sağlıklı ve steril koşullarda gerçekleştirilebilmesi amacıyla 12 Ekim Pazartesi günü kent merkezindeki tüm resmî ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

ENGELLİ VE HAMİLE PERSONEL İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Valilik tarafından yapılan açıklamada, eğitim kurumlarının tatil edilmesinin yanı sıra kamu çalışanlarını ilgilendiren bir karar da duyuruldu.

Buna göre, 12 Ekim Pazartesi günü kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkezinde, 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuruların yapılması üzerine, okullarımızda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda dezenfeksiyon çalışmalarının daha verimli ve steril yürütülmesi için, 12 Ekim Pazartesi günü Tokat il merkezinde bulunan tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır."

HASTANELERE BAŞVURANLARIN SAYISI 2 BİN 914'E YÜKSELDİ

Tokat Valiliği, kentte art arda yaşanan sağlık başvurularına ilişkin son verileri de kamuoyuyla paylaştı.

9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinde başlayan bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleri nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısının 11 Ekim Pazar günü saat 08.00 itibarıyla 2 bin 914'e ulaştığı bildirildi.

Hastanelerde tedavisi devam eden 18 çocuğun genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve sağlık ekipleri tarafından yakından takip edildikleri belirtildi.

Şikâyetlerin kaynağının belirlenmesi amacıyla ilgili kurumların koordinasyonunda incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

İÇME SUYU NUMUNELERİ ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Yaşanan sağlık sorunlarının nedenini belirlemek amacıyla kentteki farklı noktalardan içme suyu örnekleri alındı.

Toplanan numuneler, ayrıntılı analiz yapılması için Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderildi.

Valilik, laboratuvar incelemelerinin sonuçlarının 3 gün içerisinde alınmasının beklendiğini açıkladı.

ŞEBEKE SUYU UYARISI

Laboratuvar sonuçları henüz açıklanmazken, Tokat Valiliği vatandaşların tedbirli davranması gerektiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, incelemeler tamamlanana kadar şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması istendi.

Bu ihtiyaçların güvenilir ambalajlı içme sularıyla karşılanması tavsiye edilirken, şebeke suyunun ağız yoluyla alınmaması koşuluyla diğer günlük ihtiyaçlarda kullanılabileceği belirtildi.

Valilik, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik çalışmaların devam ettiğini, laboratuvar sonuçlarının ve süreçte yaşanan gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır