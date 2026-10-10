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Yem kırma makinesine düşüp öldü

Eskişehir’de Gündüz Esenoğlu (63), hayvanlarını beslemek için çalıştırdığı yem kırma makinesine düşüp, hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yem kırma makinesine düşüp öldü

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Gündüzler Mahallesi’nde meydana geldi. Gündüz Esenoğlu, hayvanlarını yemlemek için yem kırma makinesinin başına geldi.

ESKİŞEHİR'DE FECİ ÖLÜM

Kısa bir süre sonra ise makinenin içine düştü. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Esenoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Esenoğlu’nun cenazesi savcılık ve jandarma incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
iş kazası Eskişehir
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