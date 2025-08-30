HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobil kuaför dükkanına daldı: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kuaför dükkanına daldı. Kazada otomobil ile iş yeri arasında sıkışan bisikletli yaralandı.

Otomobil kuaför dükkanına daldı: 1 yaralı

Kaza, Anıt Caddesi Hacı Mustafa Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil bisikletliye çarpmamak için sürücünün direksiyonu çevirmesiyle kontrolden çıkarak kuaför dükkanına girdi. Kazada araçtan kurtulamayan bisiklet sürücüsü, otomobil ile iş yeri arasında sıkışarak yaralandı.

Otomobil kuaför dükkanına daldı: 1 yaralı 1

ARACIN ÇARPTIĞI BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 gündür devam eden yangının şiddeti havadan görüntülendi3 gündür devam eden yangının şiddeti havadan görüntülendi
Yaşlı adam evinde ölü bulunduYaşlı adam evinde ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
Konya kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sokak ortasında kanlı pusu! Ailesiyle alışverişinden dönerken öldürüldü

Sokak ortasında kanlı pusu! Ailesiyle alışverişinden dönerken öldürüldü

Galatasaray taraftarı Dursun Özbek'i istifaya davet ediyor! Kerem Aktürkoğlu kararı pahalıya patladı

Galatasaray taraftarı Dursun Özbek'i istifaya davet ediyor! Kerem Aktürkoğlu kararı pahalıya patladı

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde dehşet! 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp, intihar etti

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde dehşet! 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp, intihar etti

Ünlü yayıncı ile çalışanı arasındaki kavga gündem oldu!

Ünlü yayıncı ile çalışanı arasındaki kavga gündem oldu!

3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü

3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.