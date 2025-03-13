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Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı

13.03.2025 14:57
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Adıyaman’da, otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Fatih İ., idaresindeki motosikletle sürücüsü tespit edilemeyen otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Fatih İ., ile motosiklette bulunan Büşra İ., yaralandı. Her iki yaralı yerde kanlar içerisinde yatarken otomobil sürücüsü ise aracıyla olay yerinden hızla kaçtı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kaza yerinden aracıyla kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kaza
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