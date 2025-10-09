HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobil, otoyol gişelerinde beton bariyerlere çarptı: 2 ölü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda gişelerin beton bariyerlerine çarpan otomobildeki Mehmet (73) ve Hürü Rayhan (72) hayatını kaybetti.

Otomobil, otoyol gişelerinde beton bariyerlere çarptı: 2 ölü

Kaza, saat 14.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana batı gişelerinde meydana geldi. Mehmet Rayhan yönetimindeki 01 SS 276 plakalı otomobil, gişelerin beton bariyerine çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, araçtaki Mehmet ve Hürü Rayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet ve Hürü Rayhan'ın cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Görüntüler sosyal medyaya yansımıştı! CHP'li meclis üyesi hakkında soruşturmaGörüntüler sosyal medyaya yansımıştı! CHP'li meclis üyesi hakkında soruşturma
Son röportajındaki detay gündem olduSon röportajındaki detay gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.