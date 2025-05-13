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Otomobil rampa yukarı çıkarken yan yattı: 1 yaralı

Bolu’da rampa yukarı çıkarken kontrolden çıkarak yan yatan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.Kaza, Borazanlar Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Otomobil rampa yukarı çıkarken yan yattı: 1 yaralı
Çiğdem Sevinç

Bolu’da rampa yukarı çıkarken kontrolden çıkarak yan yatan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Borazanlar Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru Y. yönetimindeki otomobil, rampa yukarı çıkarken kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralı sürücü ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücü Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada hasar gören otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Bolu
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