Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdulsamet Kaya idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sincik ilçe girişi yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Abdulsamet Kaya ile otomobilde bulunan Senanur Kaya yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafında yapılan ilk müdahalenin ardından Sincik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman
