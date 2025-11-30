HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobil şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

Antalya’nın Serik ilçesinde otomobilin takla atarak şarampole yuvarlandığı kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.Kaza, Serik ilçesi D400 karayolu Kayaburnu kavşağında meydana geldi.

Otomobil şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

Antalya’nın Serik ilçesinde otomobilin takla atarak şarampole yuvarlandığı kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Kaza, Serik ilçesi D400 karayolu Kayaburnu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan K. idaresindeki 07 ADM 27 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanıp takla attı. Kazada araç içinde bulunan aynı aileden sürücü Hakan K., eşi Mehtap K. ve 11 yaşındaki oğlu K.K. yaralandı. Vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların yardımı ile araç içerisinden çıkartılan yaralılar tesadüfen yoldan ecen Kardiyoloji Uzmanı Doktor İsa Ak ve sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili çalışma yaptığı esnada bazı görgü tanıkları, siyah bir aracın kaza yapan aracı seyir halindeyken sıkıştırdığını ve o esnada aracın kaza yaptığını, sıkıştıran aracı ise bariyerlere sürterek olay yerinden uzaklaştığını iddia etti.

Otomobil şarampole yuvarlandı: Yaralılar var 1

Otomobil şarampole yuvarlandı: Yaralılar var 2

Otomobil şarampole yuvarlandı: Yaralılar var 3

Otomobil şarampole yuvarlandı: Yaralılar var 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düşen kaya parçası toprak kaymasına sebep olduDüşen kaya parçası toprak kaymasına sebep oldu
Papa 14. Leo, Türkiye’den ayrıldıPapa 14. Leo, Türkiye’den ayrıldı

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.