Otomobil şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

Antalya’nın Serik ilçesinde otomobilin takla atarak şarampole yuvarlandığı kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi D400 karayolu Kayaburnu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan K. idaresindeki 07 ADM 27 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanıp takla attı. Kazada araç içinde bulunan aynı aileden sürücü Hakan K., eşi Mehtap K. ve 11 yaşındaki oğlu K.K. yaralandı. Vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımı ile araç içerisinden çıkartılan yaralılar tesadüfen yoldan ecen Kardiyoloji Uzmanı Doktor İsa Ak ve sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili çalışma yaptığı esnada bazı görgü tanıkları, siyah bir aracın kaza yapan aracı seyir halindeyken sıkıştırdığını ve o esnada aracın kaza yaptığını, sıkıştıran aracı ise bariyerlere sürterek olay yerinden uzaklaştığını iddia etti.

