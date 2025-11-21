HABER

Otomobil takla atıp, karşı şeride savruldu: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak karşı şeride geçtiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Harun. G. Yönetimindeki 38 RS 178 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Harun G. ile yolcu olarak bulunan Sadık Talha Y. ve Samet B. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Sadık Talha Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılardan Samet B.’nin ise entübe edildiği belirtildi. Sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

