167 günde 25 bin sarsıntı! "Hasarlı binalara girmeyin"

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Sındırgı depremlerinin 167'nci gününde gece yarısı meydana gelen 5.1'lik deprem, bölgedeki gerilimi önemli ölçüde azalttı" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 00.24'te merkez üssü Sındırgı olan 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Depremi değerlendiren DEÜ DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki ilk depremin 10 Ağustos 2025'te gerçekleştiğini belirtip, "Sındırgı depremlerinin 167'nci gününde gece yarısı meydana gelen 5.1'lik deprem, bölgedeki gerilimi önemli ölçüde azalttı. Sındırgı'da 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen depremlerle birlikte artçı deprem sayısı 25 bini geçti. 10 Ağustos tarihinden beri Sındırgı deprem aktivitesini AFAD istasyonlarını kullanarak, saniye saniye izlemeye devam ediyoruz. Her iki depremden sonra arazide yaptığımız çalışmalar, Sındırgı güneyindeki dağlık kesimde 40 kilometre uzunluğa varan 'Emendere Fay Zonu' adını verdiğimiz çok segmentli aktif bir sismik kaynağı haritalamıştık. İlk depremde bu fayın en batıdaki segmentinin kırıldığını ve artçı deprem aktivitesinin fay zonu boyunca güneydoğuya doğru göç ettiğini saptamıştık" dedi.

'BENZER ANA ŞOK BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM BEKLİYORDUK'

Prof. Dr. Sözbilir, "Nitekim 27 Ekim'de 6.1 büyüklüğünde ikinci bir ana şok yaşanmıştı. Fakat bu ana şoktan sonra da artçı deprem aktivitesinin devam ettiğini ve stres birikiminin güneydoğudaki 3'üncü segmente doğru yoğunlaştığını saptamıştık. Bugün saat 00.24'te haritaladığımız fay zonunun en doğudaki segmenti 5.1 büyüklüğünde bir deprem üretmiş oldu. Bölgede şimdiye kadar yaptığımız, sismolojik analizler, jeodezik çalışmalar ve stres analizleri bu depremin yaklaştığını gösteriyordu. Böylece son 5 ay boyunca Sındırgı çevresinde devam eden deprem aktivitesi, çok sayıda deprem fırtınası, deprem dizisi ve deprem sürüsü şeklinde sürmektedir. İkinci ana şoktan sonra yine benzer ana şok büyüklüğünde bir deprem bekliyorduk. Fakat 5.1 büyüklüğündeki bir deprem meydana gelmiş oldu. Bu aşamadan sonra deprem fırtınasıyla kendini gösteren artçı deprem aktivitesinin sürmesi beklenmektedir. Sındırgı halkının, resmi yetkililerden gelen haberler doğrultusunda hareket etmesi ve hasarlı binalara girmemesi önem arz etmektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

