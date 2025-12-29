HABER

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Amasya’da seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Amasya’da seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kerim K. idaresindeki otomobil, Göllü Bağları Mahallesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönen otomobil yol kenarına sürüklenerek durabildi.

Otomobil takla attı: 1 yaralı 1

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hasar gören otomobilin içinde yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

