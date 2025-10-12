HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobil trafoya çıktı: Sürücü yara almadan kurtuldu

Niğde’de otomobilin trafoya çarparak trafoyu altına alırken, kazada sürücü yara almadan kurtuldu.Edinilen bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Deniz Sokak’ta bir otomobil elektrik trafosuna çarparak, trafoyu altına aldı.

Otomobil trafoya çıktı: Sürücü yara almadan kurtuldu

Niğde’de otomobilin trafoya çarparak trafoyu altına alırken, kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Otomobil trafoya çıktı: Sürücü yara almadan kurtuldu 1

Edinilen bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Deniz Sokak’ta bir otomobil elektrik trafosuna çarparak, trafoyu altına aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşanırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Trafonun onarılmasının ardından bölgede kesilen elektrik yeniden gelirken, otomobil çekiciyle kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil trafoya çıktı: Sürücü yara almadan kurtuldu 2

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Usulsüz siren tertibatı bulundu! Motosiklet sürücüsüne 138 bin 172 lira cezaUsulsüz siren tertibatı bulundu! Motosiklet sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza
Aydın'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandıAydın'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Niğde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.