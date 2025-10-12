Otomobil trafoya çıktı: Sürücü yara almadan kurtuldu

Niğde’de otomobilin trafoya çarparak trafoyu altına alırken, kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Deniz Sokak’ta bir otomobil elektrik trafosuna çarparak, trafoyu altına aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşanırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Trafonun onarılmasının ardından bölgede kesilen elektrik yeniden gelirken, otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)