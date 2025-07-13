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Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Tuğrul D. hayatını kaybetti.

Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza, Doğanşehir ilçesine bağlı Eşref Bitlis Caddesi’nde gün gece meydana geldi. E.Y. yönetimindeki otomobil ile Tuğrul D. (25) idaresindeki motosiklet cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kaza
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