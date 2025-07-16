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Otomobil zeytin bahçesine uçtu: Baba öldü, eşi ve çocukları yaralandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin zeytin bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Kaza, Salihli-Gölmarmara kara yolu Tekelioğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Otomobil zeytin bahçesine uçtu: Baba öldü, eşi ve çocukları yaralandı
Çiğdem Sevinç

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin zeytin bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Gölmarmara kara yolu Tekelioğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Gül (25) yönetimindeki 34 GBD 27 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki zeytin bahçesine uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada baba Rasim Gül (52) olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Ayşe Gül (52) ile çocukları Oğuzhan Gül, Onurhan Gül (27) ve Melike Gül (21) yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden baba Rasim Gül’ün cansız bedeni ise yapılan inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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