Otomobilde cinsel ilişkiye girerken, mahalleli sopalarla bastı! Polisin sorusuna yanıt ise gündem oldu

İstanbul'da bir mahallede iğrenç bir olay yaşandı. Sokağa park etmiş vaziyetteki araçtan şüphelenen mahalleli, söz konusu otomobile yaklaşınca skandal durumu fark etti.
Hemen polis ekiplerine haber veren mahalleli, bir yandan da elinde sopalarla aşağı indi.
Aracın etrafında toplanan mahalleli, söz konusu otomobilde fuhuş yapıldığını kayda aldı.
'Asayiş Berkemal' isimli hesaptan paylaşılan habere göre; olay yerine gelen polis ile mahalleli arasında geçen diyalog ise sosyal medyada gündem oldu:
Polis: “Ne yapıyorsunuz burada?”
Mahalleli: “Fuhuş”
Sonrasında polis ekipleri aracın etrafındaki vatandaşları uzaklaştırırken, araçtakilere ise işlem yapıldığı öğrenildi.
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