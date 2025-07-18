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Otomobilde cinsel ilişkiye girerken, mahalleli sopalarla bastı! Polisin sorusuna yanıt ise gündem oldu

İstanbul'daki mahalle arasındaki bir araçta cinsel ilişkiye giren kişiler, mahalleli tarafından adeta sopalarla basıldı. Fuhuş yapılan anları da kayda alan vatandaşların, olay yerine gelen polisle arasındaki diyalog ise dikkat çekti. Polisin “Ne yapıyorsunuz burada?" sorusuna, mahalleli "Fuhuş" yanıtını verdi.

Otomobilde cinsel ilişkiye girerken, mahalleli sopalarla bastı! Polisin sorusuna yanıt ise gündem oldu
Devrim Karadağ

İstanbul'da bir mahallede iğrenç bir olay yaşandı. Sokağa park etmiş vaziyetteki araçtan şüphelenen mahalleli, söz konusu otomobile yaklaşınca skandal durumu fark etti.

Otomobilde cinsel ilişkiye girerken, mahalleli sopalarla bastı! Polisin sorusuna yanıt ise gündem oldu 1

ELLERİNDE SOPALARLA GELDİLER

Hemen polis ekiplerine haber veren mahalleli, bir yandan da elinde sopalarla aşağı indi.

Otomobilde cinsel ilişkiye girerken, mahalleli sopalarla bastı! Polisin sorusuna yanıt ise gündem oldu 2

ARACIN İÇİNDE FUHUŞ YAPANLARI KAYDA ALDILAR

Aracın etrafında toplanan mahalleli, söz konusu otomobilde fuhuş yapıldığını kayda aldı.

Otomobilde cinsel ilişkiye girerken, mahalleli sopalarla bastı! Polisin sorusuna yanıt ise gündem oldu 3

'Asayiş Berkemal' isimli hesaptan paylaşılan habere göre; olay yerine gelen polis ile mahalleli arasında geçen diyalog ise sosyal medyada gündem oldu:

Polis: “Ne yapıyorsunuz burada?”

Mahalleli: “Fuhuş”

Sonrasında polis ekipleri aracın etrafındaki vatandaşları uzaklaştırırken, araçtakilere ise işlem yapıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki İstanbul Otomobil fuhuş
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