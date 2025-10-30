HABER

Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havada takla atıp yere düştü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosikletin plakasız ve sürücünün ise ehliyetsiz olduğu, kaskının da bulunmadığı belirlendi. Sürücünün çarpışmanın etkisiyle takla atıp otomobilin diğer tarafına düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Remzi Güven Caddesi Bayır Mezarlığı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu A. A. idaresindeki plakasız motosiklet, kavşakta H. O. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu, motosikletin şase ve motor numaralarının kazınmış olduğu ve plakasının bulunmadığı belirlendi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavşaktan yola çıkmaya hazırlanan otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle havalanıp takla atarak otomobilin diğer tarafına düştüğü anlar kayda girdi.
Polis ekipleri, kriminal inceleme sonuçlarına göre gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını bildirdi.

Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kaza
