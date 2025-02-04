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  4. Otomobili dereye uçtu, sanki kendisinin değilmiş gibi davrandı! Yaptığı savunma pes dedirtti

Otomobili dereye uçtu, sanki kendisinin değilmiş gibi davrandı! Yaptığı savunma pes dedirtti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
04.02.2025 10:31
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil dereye uçtu. Sürücü ve yanındaki kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, olay yerinde ilginç anlar yaşandı. Polis ekiplerinin alkol kontrolü yapmak istemesi üzerine sürücünün verdiği tepki dikkat çekti.

Otomobili dereye uçtu, sanki kendisinin değilmiş gibi davrandı! Yaptığı savunma pes dedirtti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil dereye uçtu, sürücü ile arkadaşı kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen ve alkol metreye üflemeyi kabul etmeyen sürücü, "Araç kendi kendine gitti" dedi.

Kaza, Yeşilova Mahallesi Zakkum Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C. (53) kontrolündeki otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple Bıçkı Deresi'ne uçtu. Sürücü E.C. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Sürücünün arkadaşı olay yerinden kaçarken, vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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"SEN NİYE BENİ ÜFLETTİRİYORSUN?"

Sağlık ekipleri sürücüyü tedbir amacıyla hastaneye götürmek istedi ancak E.C. kabul etmedi. Ayrıca E.C., polisin alkol kontrolü yapacağını duyunca da zorluk çıkardı. Alkolmetreye üflemeyi kabul etmeyen sürücü, "Benim araba kendi kendine gitti. Sen niye beni üflettiriyorsun? Sıkıntı yok, araba kendi kendine gitti. Kurtarmaya çalıştım, kurtaramadım" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Araç İzmit Otomobil dere
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