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Otomobili raylara bırakıp kaçtı: Yolcu treni ezdi geçti!

Kütahya’da yolcu treni, sürücüsünün raylar üzerinde park halinde bıraktığı otomobile çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Otomobili raylara bırakıp kaçtı: Yolcu treni ezdi geçti!

Kütahya'daki kaza, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi. Ankara-İzmir seferi yapan yolcu treni, Bosnalı sokak üzerine geldiğinde tren rayları üzerinde park halinde olan 26 PY 990 plakalı otomobile çarptı.

RAYLARA BIRAKIP KAÇTI

Çarpışmanın şiddetiyle araç tren yolu yanındaki araziye sürüklendi. Makinist ifadesinde, çarpışmanın hemen öncesinde araç sürücüsünün otomobilden inerek kaçtığını belirtti.

YOLCU-TRENI-SURUCUSUNUN-RAYLARA-BIRAKIP_755480_222988

HURDAYA DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, firar eden sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya tren ray
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