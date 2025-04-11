Otomobilin aynasına çarpan motosiklet park halindeki aracın altına girdi: 1 yaralı

Kaza; Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ramazan G. A.’nın kullandığı motosiklet, aynı istikamette gitmekte olan Ebru Ç’nin kullandığı otomobilin sağından geçmek isterken aynasına çarptıktan sonra devrilerek yol kenarında park halinde bulunan 07 AIY 646 plakalı Fiat marka otomobilin altına girdi.
Kazanın meydana gelmesi sırasında olay yerinden geçmekte olan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı motorize trafik timinin ilk müdahaleyi yaparak trafik güvenliğini sağladığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
(İHA)
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