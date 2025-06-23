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Otomobilin bisikletli çocuğa çarpma anı kamerada

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bisikletli çocuk, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Otomobilin bisikletli çocuğa çarpma anı kamerada

Kaza, öğle saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bisikletiyle karşıdan karşıya geçmek isteyen 13 yaşındaki E.T.K. adlı çocuğa, Aydın P. idaresindeki otomobil çarptı. Çocuk şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Bisikletinde maddi hasar oluşurken, çocuk hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, olay anları bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

(İHA)

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Tekirdağ
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