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Otomobilin çarptığı bisikletteki Ali kurtarılamadı

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı bisikletteki Ali Güler (14), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin çarptığı bisikletteki Ali kurtarılamadı

Kaza, öğle saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. K.T. yönetimindeki 67 BL 411 plakalı otomobil, Ali Güler'in kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletten düşüp ağır yaralanan Güler, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Güler, burada kurtarılamadı. Güler'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü K.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Şanlıurfa
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