Otomobilin çarptığı cip yan yattı, yol trafiğe kapandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı cip yan yatarken, yol araç trafiğe kapandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobilin çarptığı cip yan yattı, yol trafiğe kapandı

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Sivas Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında, R.D. yönetimindeki 06 GE 663 plakalı otomobil, 07 NR 062 plakalı cipe arkadan çarptı.

Otomobilin çarptığı cip yan yattı, yol trafiğe kapandı 1

CİP VE OTOMOBİL ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle cip yan yatarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde de kazada yaralanan olmadığı belirlendi. Çalışmaların ardından cip ve otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı cip yan yattı, yol trafiğe kapandı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

29 Ekim 2025
29 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri..

Kaynak: İHA
