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Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Malatya'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kaza, 23.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu İstasyon Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö. idaresindeki 44 AGN 259 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hasan Şahin'e (15) çarptı. Kazada yola savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
Araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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