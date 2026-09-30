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Türk–İngiliz İlişkilerinin Hafızası 175 Yıl Sonra Londra’da

Küresel Gazeteciler Konseyi’nin her yıl uluslararası ölçekte gerçekleştirdiği Küresel Ödüller Töreni ve Sergisi, bu yıl Londra’da düzenlenecek. Program kapsamında hazırlanan “Dostluğa Açılan Sayfalar – Belgelerden Hayata Türk–İngiliz İlişkileri” sergisi, 1 Ekim 2026’da Arundel House – Six Temple Place’te açılacak.

Türk–İngiliz İlişkilerinin Hafızası 175 Yıl Sonra Londra’da

Sergi, Osmanlı döneminde İngiltere’de gerçekleştirilen sergilerin ardından yaklaşık 175 yıl sonra Londra’da açılan ilk Türk sergisi olması bakımından tarihî bir önem taşıyor.

Türk–İngiliz ilişkilerinin diplomasi, basın ve toplumsal hafıza eksenindeki tarihsel yolculuğunu Türk ve İngiliz arşiv belgeleri ve gazete kupürleri üzerinden anlatan sergi, Prof. Dr. Osman Kubilay Gül’ün arşiv koleksiyonundan seçilen eserlerle, Dr. Özgenur Reyhan Güler’in küratörlüğünde hazırlandı.

Sergi; iki ülke arasındaki köklü ilişkileri basının ve ortak hafızanın tanıklığıyla yeniden görünür kılmayı, geçmişten bugüne uzanan dostluk bağlarını kültürel diplomasi aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Türk–İngiliz İlişkilerinin Hafızası 175 Yıl Sonra Londra’da 1

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, ödül töreni ve serginin önemine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Küresel Ödüller buluşmasını bu yıl Londra’ya taşırken, yaklaşık 175 yıl sonra böylesine anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapmak bizim için ayrıca kıymetli. Gazeteciliğin yalnızca bugünü kaydetmediğini, toplumların ortak hafızasını ve ülkeler arasındaki dostluk köprülerini de geleceğe taşıdığını göstermek istiyoruz.”

Londra’da açılacak bu özel sergi, Türk–İngiliz ilişkilerinin geçmişten bugüne uzanan hafızasını yeniden görünür kılarken, kültür, diplomasi ve gazetecilik üzerinden kurulan dostluk bağlarına da yeni bir sayfa açacak.

Açılış: 1 Ekim 2026 – 10.00
Yer: Arundel House – Six Temple Place, London WC2R 2PG, England
Organizasyon: Küresel Gazeteciler Konseyi – Global Awards / Küresel Ödüller London Meet

Sergi daha sonra Yunus Emre Enstitüsü’nün (10 Maple St, London W1T 5HA) Londra merkezinde de bir hafta süreyle sergilenmeye devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Londra
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