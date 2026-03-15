Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan sürücünün daha sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesindeki 2’nci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile 3’üncü Sanayi Bölgesi (OSB) arasında yaşandı. Bir davetten dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Bozan Kırat’a, plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

YAŞLI ADAMA OTOMOBİL ÇARPTI

Kaza sonrası sürücü otomobiliyle kaçarken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kırat'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SÜRÜCÜ KARAKOLA TESLİM OLDU

Olay yerinden kaçan sürücünün daha sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Falezlerden düşen müzisyen hayatını kaybetti Falezlerden düşen müzisyen hayatını kaybetti
İsrail: "İran'a saldırıları en az 3 hafta daha sürecek"İsrail: "İran'a saldırıları en az 3 hafta daha sürecek"

En Çok Okunan Haberler
CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

İntihardan 1 saat önce Yeraltı dizisinin oyuncusu evine gelmiş

İntihardan 1 saat önce Yeraltı dizisinin oyuncusu evine gelmiş

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

