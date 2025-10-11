HABER

Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Karabük’te yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 90 yaşındaki adam yaralandı. Kaza anı cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Karabük’ün Zonguldak Caddesi üzerinde meydana geldi. M.E.D. idaresindeki otomobil, Cuma Pazarı Kavşağı istikametinden battı çıktı yönüne seyir halindeyken, karşıdan karşıya geçmekte olan A.B. (90) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı adam yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.B., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olay anı cep telefonu ve bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

