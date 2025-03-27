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Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

27.03.2025 18:09
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Tokat’ın Niksar ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.30 sıralarında Tokat-Niksar karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Cezaevi kavşağından Tokat istikametine gitmekte olan F.C. idaresindeki 34 KOG 920 plakalı Fiat marka otomobil, kireç köprü mevkiinde karşıya geçmeye çalışan 89 yaşındaki Fatma Altun’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın metrelerce sürüklendi. Kazada Altun, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Altun’un cenazesi hastane morgunu kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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