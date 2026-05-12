Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi Sanayi Sitesi girişine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-400 Karayolu istikametinden İbrahim Sözen Caddesi yönüne seyreden Bilal A. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Mustafa G’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce otomobilin sağ dikiz aynasına ardından ön cama çarpan yaya, savrularak asfalt zemine düştü. Kazada ağır yaralanan Mustafa G., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

