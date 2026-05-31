Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Kaza, saat 12.00 sıralarında kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, bilinci kapalı şekilde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır