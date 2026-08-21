Otomobilin içinde yavruladı

Tarsus ilçesi Ferahimşalvuz Mahallesi’nde ilginç bir olay yaşandı. Gece camı açık bırakılan otomobile giren bir kedi, aracın içerisinde yavruladı. Araç sahipleri sabah otomobile geldiklerinde anne kedi ve yavrularıyla karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı. Anne kedinin yavrularını korumak için kimseyi yanına yaklaştırmadığı ve saldırgan davranışlar sergilediği belirtildi. Kedileri araçtan çıkaramayan vatandaşlar Tarsus Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, anne kedi ile yavrularını güvenli şekilde araçtan çıkardı.

Araç sahipleri ise ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirtti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır