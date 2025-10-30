Otomobilin kaputundan 5 buçuk milyon TL’lik uyuşturucu çıktı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçesinde 27 Ekim günü ; A. Ç. ve N. B. O. isimli şahısların kullanmış olduğu araçta narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Araçta yapılan aramada; piyasa değeri 5 buçuk milyon Türk Lirası olan paket halinde daralı 1100 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda yakalanan; A. Ç. ve N. B. O. isimli şahıslara TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem yapılarak Gözaltına alındı. 28 Ekim günü çıkarıldıkları mahkemece her iki şahısta tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.Kaynak: İHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır