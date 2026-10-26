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Otomobilin kaputundan uyuşturucu, cüzdandan altınlar çıktı

Kocaeli’de narkotik ekiplerinin son bir haftadaki çalışmalarında yaklaşık 3 kilo 742 gram uyuşturucu madde, 716 gram altın ve 18 bin 630 lira ele geçirildi.

Otomobilin kaputundan uyuşturucu, cüzdandan altınlar çıktı

Operasyonlarda uyuşturucunun otomobilin kaputuna gizlendiği görüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalarda 143 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 1 kilo 942 gram metamfetamin, 1 kilo 800 gram çeşitli uyuşturucu madde, 22 uyuşturucu veya uyarıcı nitelikte madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 716 gram altın ve 18 bin 630 lira ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Otomobilin kaputundan uyuşturucu, cüzdandan altınlar çıktı 1

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, uyuşturucu maddenin otomobilin kaputuna gizlendiği görüldü. Başka bir görüntüde ise odada bulunan kutudan uyuşturucu maddeler ve hassas terazi çıkarken, paketlenmiş altınların ise küçük cüzdanda bulunduğu görüldü.

Otomobilin kaputundan uyuşturucu, cüzdandan altınlar çıktı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Kocaeli
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