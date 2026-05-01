Otomobilin motosikletle çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Kaza, Emirdağ ilçesi Sebze Pazarı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil dönmek istediği sırada yolun sağ tarafından gelen motosiklet ile çarpıştı. Güvenlik kameralarının da kaydettiği olayda otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün çarpışmanın etkisi ile yere düştüğü gözlendi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır