Otomobilin tavanında sebze kasaları taşıdı, trafiği tehlikeye attı

Elazığ’da bir otomobil sürücüsü, tehlikeye aldırmadan sebze ve meyve kasalarını üst üste koyarak trafikte ilerledi.

Otomobilin tavanında sebze kasaları taşıdı, trafiği tehlikeye attı

Elazığ’da bir otomobil sürücüsü, tehlikeye aldırmadan sebze ve meyve kasalarını üst üste koyarak trafikte ilerledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ kent merkezinde kaydedilen görüntülerde, otomobil sürücüsü aracının tavanına meyve ve sebze kasalarını üst üste koyarak taşıdı. Trafik kurallarını ihlal edip standardın üzerinde yük taşıyan şahıs, trafiği tehlikeye soktu. Kimseye aldırış etmeden ilerleyen sürücü, gören vatandaşları hayrete düşürdü.
Elazığ
