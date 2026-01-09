HABER

Otomobilin üzerine kar kütlesi düştü: 1 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir üst geçitte biriken kar kütlesinin seyir halindeki kamyonetin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İshak Günaydın idaresindeki kamyonet, üst geçidin altından geçtiği sırada, köprü üzerinde biriken kar kütlesi ön cama düştü. Kar kütlesinin şiddetiyle aracın ön camı parçalanırken, sürücü Günaydın direksiyon hakimiyetini güçlükle sağladı. Araç içerisinde bulunan Selami Demir, kırılan cam parçaları ve darbenin etkisiyle yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Demir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Otomobilin üzerine kar kütlesi düştü: 1 yaralı 9

Hakkari
