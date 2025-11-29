Otomobilini yanlışlıkla geri vitese alınca, 7 metre yükseklikten düştü; kaza anı kamerada

Kaza, saat 17:00 sıralarında Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'de meydana geldi. Sitenin otoparkına gelen Nükhet F., ileri manevra yapmak istediği otomobilini yanlışlıkla geri vitese aldı.

DEMİR KORKULUKLARI AŞIP 7 METREDEN DÜŞTÜ

Nükhet F.'nin gaza basmasıyla geri geri gitmeye başlayan otomobil, demir korkulukları aşıp, yaklaşık 7 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Nükhet F., ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(DHA)

Günün öne çıkan haber başlıkları...