Otomobilini yanlışlıkla geri vitese alınca, 7 metre yükseklikten düştü; kaza anı kamerada

Bursa’da otomobilini yanlışlıkla geri vitese alan Nükhet F. (65), yaklaşık 7 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü. Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilini yanlışlıkla geri vitese alınca, 7 metre yükseklikten düştü; kaza anı kamerada

Kaza, saat 17:00 sıralarında Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'de meydana geldi. Sitenin otoparkına gelen Nükhet F., ileri manevra yapmak istediği otomobilini yanlışlıkla geri vitese aldı.

Otomobilini yanlışlıkla geri vitese alınca, 7 metre yükseklikten düştü; kaza anı kamerada 1

DEMİR KORKULUKLARI AŞIP 7 METREDEN DÜŞTÜ

Nükhet F.'nin gaza basmasıyla geri geri gitmeye başlayan otomobil, demir korkulukları aşıp, yaklaşık 7 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilini yanlışlıkla geri vitese alınca, 7 metre yükseklikten düştü; kaza anı kamerada 2

Otomobilini yanlışlıkla geri vitese alınca, 7 metre yükseklikten düştü; kaza anı kamerada 3

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Nükhet F., ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilini yanlışlıkla geri vitese alınca, 7 metre yükseklikten düştü; kaza anı kamerada 4

(DHA)

29 Kasım 2025
29 Kasım 2025

