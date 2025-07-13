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Otomobiliyle kaza geçiren polis, hayatını kaybetti

Mersin'de yoldan çıkan otomobil şarampole indi, sürücü olduğu öğrenilen 31 yaşındaki polis memuru hayatını kaybetti.

Otomobiliyle kaza geçiren polis, hayatını kaybetti

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli İlçesi Kızkalesi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aydoğan Sukuşu (31) idaresindeki otomobille, Erdemli istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole indi. Kaya parçalarına çarpan aracın motor kısmı dağıldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden Aydoğan Sukuşu'nun Adana İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru olduğu belirlendi. Sukuşu'nun cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin kaza
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