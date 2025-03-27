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Otomobiliyle TIR'ın altına giren sürücü, 9 gün sonra öldü

27.03.2025 19:52
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde otomobiliyle TIR'ın altına girerek ağır yaralanan Yavuz B. (27), 9 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Otomobiliyle TIR'ın altına giren sürücü, 9 gün sonra öldü

Kaza, 19 Mart günü saat 10.30 sıralarında Yenişehir’in Marmaracık köyü yakınlarında meydana geldi. Yenişehir yönüne ilerleyen Yavuz B.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Nurullah A. (58) yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

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Otomobil kamyonun altına girerken, sürücü Yavuz B. otomobilde sıkıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Yavuz B., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada 9 gün tedavi gören Yavuz B., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil kaza
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