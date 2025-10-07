HABER

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Oktay D. (17) idaresindeki 02 AEN 565 plakalı motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil Adıyaman merkez eski Samsat Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Oktay D. yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Oktay D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kaza
