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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Bağlarbaşı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Bağlarbaşı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Abdulkadir Görür (26) kullandığı motosiklet, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Kaza nedeniyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan şahıs, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Haran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Yaralı sürücüsünün yoğum bakıma alındığı öğrenilirken güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Şanlıurfa
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