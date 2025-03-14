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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

14.03.2025 10:44
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Enes Açıkgözoğlu (19) hayatını kaybetti.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, gece saatlerinde Birecik Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan, adı öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 27 AE 833 plakalı otomobil, Enes Açıkgözoğlu’nun kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Devrilen motosikletten yola savrulan Açıkgözoğlu, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesinde motosiklet sürücüsü Enes Açıkgözoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Açıkgözoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kaza
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