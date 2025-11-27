HABER

Otomobille çarpışan motosikletli tedaviyi kabul etmedi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü tedaviyi kabul etmedi.

Otomobille çarpışan motosikletli tedaviyi kabul etmedi

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi Adliye kavşağına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı’ndan Gençlik Merkezi yönüne seyreden H.E. B.’nin kullandığı motosiklet, kavşaktan dönmekte olan O.I.’nın kullandığı otomobil ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansta yapılan müdahalenin ardından kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobille çarpışan motosikletli tedaviyi kabul etmedi 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

