Otomobille çarpışan sepetli motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, dün gece saatlerinde Çüngüş ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Ş.P. yönetimindeki otomobil ile Şehmus Cengiz yönetimindeki sepetli motosiklet çarpıştı. Kazada Cengiz ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şehmus Cengiz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Cengiz doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Şehmuz Cengiz’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır