Otomobille çarpışan üç tekerlekli elektrikli bisiklet devrildi: 1 yaralı

Kaza, önceki gün Kirişçi Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta otomobil ile üç tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet yol ortasına devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik kamerasınca anbean kaydedilen kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



