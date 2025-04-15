HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Otomobille çarpıştı, metrelerce sürüklendi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli yaralandı.

Otomobille çarpıştı, metrelerce sürüklendi

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde yaşandı. A.A.A’nın kullandığı motosiklet ile M.S’nin kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle karşı şeride geçerek sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 18 bin 677 TL para cezası uygulandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
12 ton kaçak alkol ele geçirildi12 ton kaçak alkol ele geçirildi
Özgür Özel, Financial Times'a konuştu!Özgür Özel, Financial Times'a konuştu!

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Depoyu doldurun: Pompada fiyatlar değişecek!

Depoyu doldurun: Pompada fiyatlar değişecek!

Sandıklar kapanmadan seçim sonucunu bilmişti! 'İlk kez açıklıyorum' diyerek elindeki son rakamları duyurdu... İşte AK Parti, CHP ve MHP'nin oy oranları

Sandıklar kapanmadan seçim sonucunu bilmişti! 'İlk kez açıklıyorum' diyerek elindeki son rakamları duyurdu... İşte AK Parti, CHP ve MHP'nin oy oranları

Emekli dönüyor, çalışan gidiyor! Rakam kafa kafaya geldi

Emekli dönüyor, çalışan gidiyor! Rakam kafa kafaya geldi

'Hayatınızdan çıkarın' Ciddi risk taşıyor! Tam bir mikrop yuvasıymış

'Hayatınızdan çıkarın' Ciddi risk taşıyor! Tam bir mikrop yuvasıymış

Uluslararası suç örgütlerine dev operasyon!

Uluslararası suç örgütlerine dev operasyon!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.