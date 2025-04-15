Otomobille çarpıştı, metrelerce sürüklendi

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde yaşandı. A.A.A’nın kullandığı motosiklet ile M.S’nin kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle karşı şeride geçerek sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 18 bin 677 TL para cezası uygulandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır