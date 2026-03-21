Otomobille çarptı: Motosikletli tıp öğrencisi genç kız hayatını kaybetti!

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Yaren M. (22) motosikletiyle yolda ilerlediği sırada, K.E. (42) yönetimindeki otomobille Yaren M.’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Yaren M. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yaren M.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Talihsiz öğrenci hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. K.E. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

