Otomobille çarptı: Motosikletli tıp öğrencisi genç kız hayatını kaybetti!

Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsünün çarptığı motosikletli tıp fakültesi öğrencisi kız hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kameraları ile anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Yaren M. (22) motosikletiyle yolda ilerlediği sırada, K.E. (42) yönetimindeki otomobille Yaren M.’ye çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle Yaren M. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yaren M.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Talihsiz öğrenci hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. K.E. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sokakta boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu!Sokakta boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu!
Erzurum'da acı olay! Çatıdan düşen buz sarkıtı sonu olduErzurum'da acı olay! Çatıdan düşen buz sarkıtı sonu oldu

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

İngiltere ve Belçika'dan peş peşe İran kararı! Yeşil ışık yaktılar

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Katil zanlısı ünlü iş insanının oğlu çıktı! Her yerde aranıyor

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Fitch: "Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol 120 dolar olur"

